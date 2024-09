Mercato : L’OM a bouclé le transfert de l’été !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la polémique qui entoure Mason Greenwood, l’OM n’a pas hésité à lâcher 26M€, hors bonus, pour le recruter en provenance de Manchester United. Et sur le plan sportif, l’ailier anglais réalise un excellent début de saison. A tel point que Daniel Riolo le voit déjà comme le meilleur joueur de Ligue 1.

Riolo s'enflamme pour Greenwood...

« On ne va pas parler du passé et du fait qu'il soit banni d'Angleterre, on connaît tous son histoire. On va parler du terrain, c'est extraordinaire. C'est peut-être deux ou trois éclairs par match mais c'est tranchant, fou. Sa précision, sa vitesse d'exécution, on est face à un mec qui a des qualités largement supérieures à la moyenne. Il est au-dessus de la Ligue 1, c'est un très grand joueur », confiait le journaliste de RMC au micro de l'After Foot. Néanmoins, Daniel Riolo a également reconnu que la situation était très gênante.

... mais reste gêné par la situation

« Une deuxième chance, ça dépend ce que tu as fait. J’en ai rien à foutre de deuxième chance avec ce qu’il a fait. Est-ce que je suis gêné de parler de Greenwood ? 100% je suis gêné, mais il faudra arrêter. Ça servira à rien. On ne pourra pas toute l’année dire Greenwood quand je le regarde sur le terrain je le trouve fantastique. Je ne peux pas, sinon on n’y arrivera pas. Sinon, il faudra prendre l’option je fais comme s’il n’existait pas. Bah non. On va en parler et je ne vais pas pour autant oublier ce qu’il est. Après il y a des choses qui sont plus compliquées comme quand on me dit le Qatar… Là on parle d’un mec qui a réellement agressé avec ses mains. Ce n'est pas une idée, ce n’est pas un concept. Il y en a eu d’autres, quand Boateng est venu à Lyon, je l’ai dit, ça me gêne de parler de ce mec-là », ajoutait Daniel Riolo.