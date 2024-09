Equipe de France : Nouvelle surprise de Deschamps !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En plus de Manu Koné et Michael Olise, convoqués pour la première fois, un autre joueur va découvrir l’équipe de France lors de la prochaine trêve internationale. Wesley Fofana va finalement rester à Chelsea afin de suivre un protocole de soin et pour le remplacer, Didier Deschamps a décidé d'appeler le défenseur du FC Séville Loïc Badé.

Après l’Euro 2024, l’équipe de France va faire son retour les 6 et 9 septembre prochains. Deux rencontres de Ligue des Nations sont au programme pour les hommes de Didier Deschamps, contre l’Italie et la Belgique, au cours desquelles Manu Koné (23 ans, AS Rome) et Michael Olise (22 ans, Bayern Munich) pourraient faire leurs grands débuts en Bleu.

Badé appelé à la place de Fofana

Il y aura finalement un autre petit nouveau lors du prochain rassemblement de l’équipe de France. Comme indiqué par le journaliste du Parisien Benjamin Quarez, Loïc Badé (24 ans, FC Séville) va remplacer Wesley Fofana (23 ans, Chelsea), qui a finalement déclaré forfait.

Fofana va « mettre à profit la trêve internationale pour suivre un protocole de soins »

Le journaliste de RMC Fabrice Hawkins a donné plus de précisions sur l’absence de Wesley Fofana : « Wesley Fofana va finalement rester à la disposition de son club et mettre à profit la trêve internationale pour suivre un protocole de soins, lié aux blessures qui l’avaient longuement éloigné des terrains la saison passée explique la FFF. »