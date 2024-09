PSG : Mbappé omnubilé par l’argent, la terrible accusation

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, c’est aujourd’hui une histoire d’argent. Alors que le joueur du Real Madrid réclame 55M€ pour des salaires et primes impayés, le club de la capitale, qui a été condamné à verser cette somme, n’aurait pas l’intention de payer dans l’immédiat. Ayant refusé l’initiale médiation, Mbappé veut son argent, au grand dam de Jérôme Rothen, qui a taclé le Français pour sa cupidité.

Alors que le PSG comptait sur la parole de Kylian Mbappé pour s’y retrouver financièrement suite à son départ libre au Real Madrid, le Français est revenu sur cet accord oral. En effet, l’ex-joueur du PSG a déclaré la guerre au club de la capitale, saisissant la commission juridique de la LFP pour réclamer 55M€, ce qui équivaut à des salaires et primes impayés. Face à Paris, Mbappé en fait donc désormais une histoire, ce qui lui a valu les critiques de Jérôme Rothen.

Mbappé : Le PSG lui déclare la guerre pour ses 55M€ ! https://t.co/XBZbeiO1HQ pic.twitter.com/Q70PdCoBmy — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

« Il y a 2 ans, il recherchait les millions »

« Le PSG a certainement ses tords. Avoir mis Kylian Mbappé au-dessus de la Tour Eiffel, c’est le premier tord du PSG. Comment il te le rend ? En parlant d’oseille, d’argent. Aujourd’hui, c’est tout ce qui l’intéresse et ce qui l’intéressait depuis 2 ans. Maintenant, on a le fin de l’histoire, quand il a prolongé il y a 2 ans, ce n’était pas un choix sportif sinon il serait allé au Real Madrid, à Liverpool, des clubs qui ont déjà gagné. Avant tout, il y a 2 ans, il recherchait les millions. C’est ce qu’il a eu au PSG. Quand t’as fait ce choix, essaye d’être respectueux de ce côté là », a balancé l’ex-joueur du PSG au micro de RMC.

« Il en a fait qu’une affaire de pognon »

Jérôme Rothen a ensuite poursuivi sur Kylian Mbappé, qui ne pensait désormais plus qu’à l’argent au PSG : « J’étais peut-être un grand naïf, c’est pour ça que j’ai souvent défend Kylian. Il en a fait qu’une affaire de pognon et ça, ça me dérange. Je me disais il est attaché au club, il a grandi à Paris, dans la région parisienne, il est heureux d’être là. Non, parce que les derniers mois m’ont fait changé d’avis. Quand tu passes 6 mois à tirer la gueule, à ne pas faire le maximum, même sur une demi-finale de Ligue des Champions, c’est que tu avais juste un plan financier ».