Guerre Mbappé-PSG : Campos invité à réagir !

Depuis le début de la saison, une guerre oppose le PSG et Kylian Mbappé. Le néo-Madrilène accuse son ancien club de ne pas lui avoir payé certaines sommes et réclame 55M€. Une situation qui occupe tout le monde au PSG, même si Luis Campos a préféré botter en touche.

Au PSG, on est rentré dans une nouvelle ère depuis le départ de Kylian Mbappé. Pour la première fois depuis longtemps, le PSG ne compte aucune superstar au club. Mais le Bondynois est encore bien présent dans la vie quotidienne du club, lui qui est désormais en conflit.

Le PSG sommé de payer 55M€ à Kylian Mbappé

Ce jeudi, la commission juridique de la LFP a donné raison à Kylian Mbappé. Le PSG est donc obligé de devoir payer la somme de 55M€ à son ancien joueur, correspondant aux trois derniers mois de salaire du joueur à Paris et les primes d'éthique. Le PSG a désormais huit jours pour payer son ancien numéro 7 mais a annoncé ne pas vouloir s’acquitter de cette somme…

«Un domaine que je ne maîtrise pas»

Durant la conférence Thinking Football Summit, Luis Campos, le conseiller football du PSG, a été interrogé sur le conflit entre son club et Kylian Mbappé : « Le conflit entre le PSG et Mbappé ? C'est un domaine que je ne maîtrise pas et je n'ai pas à répondre. »