PSG - Clash : Mauvaise nouvelle pour Mbappé

Alors que le PSG ne lui a pas versé tous ses salaires et primes de la saison dernière, Kylian Mbappé a saisi la commission juridique de la LFP. Réclamant environ 55M€ au club de la capitale, la nouvelle star du Real Madrid va devoir se montrer patiente avant de, peut-être, récupérer son dû. En effet, si le dossier est envoyé aux prud'hommes, ce feuilleton pourrait durer plusieurs années.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Malgré tout, la star de 25 ans doit encore avoir affaire à son ancien club, et ce, parce qu'il n'a pas reçu tous ses salaires et toutes ses primes de la saison dernière.

Le dossier Mbappé-PSG envoyé aux prud'hommes ?

Au mois d'aout, Kylian Mbappé a saisi la commission juridique de la LFP, réclamant environ 55M€ au PSG. Ainsi, les deux parties avaient rendez-vous ce mercredi matin devant l'instance, qui a proposé de mettre en place une médiation. Toutefois, le clan Mbappé a refusé cette option. Après avoir acté la décision du joueur, la commission juridique de la LFP devrait trancher sur cette affaire ce vendredi. Toutefois, elle pourrait renvoyer les deux camps vers le conseil des prud'hommes, comme révélé par L'Equipe et confirmé par Le Parisien. Ce qui ne devrait pas faire les affaires de Kylian Mbappé.

Un feuilleton de plusieurs années ?

D'après les indiscrétions de L'Equipe, ce dossier épineux devrait être repris par le conseil des prud'hommes. Dans un tel scénario, l'affaire Mbappé-PSG devrait durer plusieurs années. Le nouveau numéro 9 du Real Madrid va donc devoir faire preuve de patience avant d'espérer récupérer les 55M€ réclamés.