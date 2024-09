« Mbappé veut faire un putsch », une annonce qui peut faire peur

Axel Cornic

Cette trêve internationale a fait beaucoup de mal à l’éuipe de France et surtout à ses deux figures de proue, Kylian Mbappé et Didier Deschamps. Après la deuxième rencontre des Bleus face à la Belgique (2-0), les lances commencent à se délier et il semble y avoir des réelles tensions entre les deux hommes forts des Bleus.

Que se passe-t-il avec Kylian Mbappé ? Réputé comme le gendre parfait depuis ses débuts, la star française a vu son image écornée ces derniers mois, avec notamment une fin d’aventure au PSG qui s’est assez mal passée. Mais alors que l’on pensait qu’il allait pouvoir se refaire une santé en équipe de France, la situation semble avoir empiré.

« Avec Deschamps ça s’est toujours bien passé, mais là... »

Car après deux matchs de Ligue des Nations et une dizaine de jours de rassemblement, Mbappé semble être devenu le responsable de tous les maux des Bleus. Mais c’est surtout sa relation avec son sélectionneur Didier Deschamps qui fait parler en ce moment. « Avec Deschamps ça s’est toujours bien passé, mais là il commencerait à critiquer ses choix » a confié ce mercredi Cyril Hanouna, sur Europe 1.

« On dirait que Kylian Mbappé a envie de faire un putsch et prendre l’équipe de France »

« Ses choix d’équipes, ses choix tactiques... l’entrainement aussi, alors que tous les joueurs sont très contents de Didier Deschamps » a dénoncé l’animateur. « On dirait que Kylian Mbappé a envie de faire un putsch et prendre l’équipe de France, comme il a fait au PSG. Ils ont eu une discussion avec Didier Deschamps, mais aujourd’hui entre les deux, ça devient compliqué ». A noter que s’il était titulaire lors de la défaite face à l’Italie (1-3), Kylian Mbappé a démarré celle contre la Belgique sur le banc (2-0).