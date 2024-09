Didier Deschamps sifflé, des journalistes s'embrouillent

Jean de Teyssière

Avec l’équipe de France, Didier Deschamps vit des moments compliqués. Malgré une demi-finale de l’Euro 2024, le sélectionneur des Bleus depuis 2012 est très souvent critiqué et a même été sifflé par une partie du public lyonnais lundi, face à la Belgique (2-0). Une situation qui créé de la confusion.

La trêve internationale est terminée et l’équipe de France n’aura pas vraiment rassuré, deux mois après l’Euro 2024. Face à l’Italie (1-3) et la Belgique (2-0), les Bleus ont moyennement réagi, surtout après les critiques portées sur le jeu. L'équipe de France a remporté son deuxième match face à la Belgique mais cette rencontre a été marquée par les nombreux sifflets des supporters dirigés contre plusieurs membres de l'équipe de France.

Deschamps sifflé par une partie des supporters

Au Parc des Princes, l’équipe de France a déçu face aux Italiens. Les supporters l’ont bien montré en sifflant Didier Deschamps, trois jours plus tard, à Lyon. En plus des mauvais résultats, il faut dire que Didier Deschamps cristallise les critiques dans le Rhône, lui qui ne sélectionne pas Alexandre Lacazette et qui s’est passé de nombreuses années de Karim Benzema...

Un journaliste est interpellé sur les réseaux sociaux

Face à ces sifflets, le journaliste de RTL Philippe Sanfourche a témoigné de son incompréhension : « J’aimerais connaître le CV des gens qui ont sifflé Didier Deschamps. Savoir ce qu’ils ont réalisé dans leur parcours professionnel. L’équipe de France appartient à tout le monde. On peut légitimement souhaiter le changement. Mais sans dénigrement, par respect pour le sport. » Mais pas de chance pour lui, un compte X a déniché un tweet du journaliste ou il critiquait Luis Enrique : « Asensio, Lee, Ruiz, Beraldo... Luis Enrique a construit son match sur des paris individuels et collectifs dans chacune de ses lignes. Le poker, ça ne marche pas à tous les coups. » Comme quoi, la situation autour de l'équipe de France crée des embrouilles...