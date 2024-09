PSG : Riolo révèle le secret de Dembélé pour marquer

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un bon début de saison avec le PSG, où il a trouvé le chemin des filets lors du premier match face au Havre, Ousmane Dembélé réussit aussi en Equipe de France. L'ailier droit a doublé la mise pour les Bleus face à la Belgique lundi soir un peu avant l'heure de jeu, et ce, après un petit exploit individuel. Ces derniers temps, son manque de précision lui avait été souvent reproché. Ironiquement, Daniel Riolo a affirmé qu'Ousmane Dembélé marquait lorsqu'il fermait les yeux.

Titulaire sur l'aile droite lundi soir face à la Belgique, Ousmane Dembélé a inscrit son 6ème but avec les Bleus, le premier depuis le match face à Gibraltar en novembre 2023. Sur une récupération de balle des Bleus, il est entré dans la surface avant de feinter et de tirer sous la barre transversale. Malgré cette belle frappe, Daniel Riolo s'en est pris à lui.

« S’il ouvre les yeux, ça va en tribune »

Parfois critiqué pour son adresse face au but, Ousmane Dembélé n'a pas réussi à convaincre pleinement Daniel Riolo, qui a tenu à rappeler que certaines de ses frappes décollaient très haut dans les airs. « Ousmane Dembélé ? Comme une fois tous les deux mois, il a fermé les yeux et c’est parti sous la barre. S’il ouvre les yeux, ça va en tribune, il vaut mieux qu’il ferme les yeux. La dernière fois qu’on l'a vu faire, c’était contre le Barça en mars. Tu fais le calcul, tu vois un peu sa fréquence de frappe sous la barre » a-t-il déclaré sur les antennes de RMC.

Dembélé vers une grande saison ?

Présent au PSG depuis l'année dernière, Ousmane Dembélé était plutôt satisfait de sa prestation. « Le but ? Il fait plaisir, surtout qu'on m'a dit de plus tirer. Je savais que j'allais avoir l'opportunité et c'est passé ce soir (lundi). On me dit que je suis trop généreux et que je cherche trop à faire la passe. J’ai décidé de tenter ma chance. Aujourd’hui, quand je dribble, un, deux (joueurs), je manque de fraîcheur sur ma frappe » a-t-il confié au micro de TF1 après la rencontre.