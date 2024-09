Mbappé : Malaise révélé en équipe de France !

Jean de Teyssière

Durant le rassemblement de l’équipe de France en ce mois de septembre, les projeteurs se sont vite tournés vers Kylian Mbappé. Après un Euro raté, le nouvel attaquant madrilène avait sans doute une petite revanche à prendre. Mais durant toute la durée du rassemblement, le capitaine de l’équipe de France est apparu très effacé…

Deux mois après avoir été éliminé de l’Euro 2024 par l’Espagne (1-2) en demi-finale, l’équipe de France était de retour. Au programme, deux matchs de Ligue des nations, face à l’Italie (1-3) et la Belgique (2-0). Un rassemblement qui a illustré un malaise autour de Kylian Mbappé.

Mbappé, peu désireux de nourrir la vie de groupe

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le rassemblement de l’équipe de France. Et un malaise est révélé, concernant Kylian Mbappé. Heureux de retrouver ses coéquipiers, il est néanmoins paru effacé, sans vouloir vraiment nourrir la vie de groupe, ce qu’il adore faire habituellement.

Mbappé perçu comme indolent et déconnecté

Le quotidien français va même plus loin en révélant que Kylian Mbappé ne donnait l’image d’un joueur qui avait envie d’être à Clairefontaine. Apparu indolent et quasiment déconnecté, cette attitude n’a pas échappé au staff de Didier Deschamps. Ni aux joueurs. Pour rappel, le gardien de but, Mike Maignan avait fait un long monologue après la défaite face à l’Italie, en ciblant implicitement Kylian Mbappé...resté stoïque tout le long du discours.