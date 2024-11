Mercato - OM : Il veut claquer la porte, c’est terminé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mis à la cave par l’OM qui ne compte plus du tout sur lui pour l’avenir, Chancel Mbemba souhaite pouvoir quitter le club phocéen au plus vite. Le défenseur congolais a fait le point sur son épineuse situation,et affiche son envie de pouvoir claquer la porte de l’OM dès le mercato de janvier.

La belle histoire entre Chancel Mbemba (30 ans) et l’OM est en train de virer au divorce houleux ! L’ancien joueur du FC Porto, placé dans le loft contre son gré l’été dernier, se retrouve donc bloqué en attendant la fin de son contrat en juin prochain. Mais Mbemba ne compte pas sur cette échéance pour quitter l’OM…

Mbemba se lâche sur sa situation à l’OM

Interrogé par Canal + Afrique, l’international congolais a évoqué son calvaire à l’OM cette saison : « Comment je fais pour tenir? Dans la vie il faut travailler, c’est le plus important. Toutes les difficultés viennent de Dieu lui-même, il a programmé ça dans ta vie. Le plus important est de rester courtois, j'ai un contrat avec mon club. Tout le monde le sait: je me suis donné à fond. Moi, je travaille. Quand le club pense à moi, gloire à Dieu. Quand le club ne pense pas à moi, la vie continue. Mais on ne va pas baisser la tête, on va rester concentré et continuer à travailler », confie Mbemba.

« J’espère partir en janvier »

« J’ai un contrat avec Marseille. J’espère partir en janvier, quand Dieu le veut. Mais quand Dieu ne décide pas… ce sont les humains. Les humains sont compliqués, chacun regarde ses intérêts. Mais le plus important, c’est de faire notre boulot pour satisfaire tout le monde », assure le défenseur central de l’OM, qui souhaite donc claquer la porte dès le mercato hivernal. Reste à savoir s’il trouvera preneur…