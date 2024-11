Mercato : Le nouveau projet du PSG est déjà terminé ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025, Luis Campos et Luis Enrique quitteront le PSG cet été s'ils ne prolongent pas d'ici là. Désireux de conserver à la fois son conseiller football et de son entraineur, Nasser Al-Khelaïfi a lancé les négociations avec eux pour qu'ils rempilent. Selon vous, Luis Campos et Luis Enrique vont-ils parapher un nouveau bail avec le PSG ? A vos votes !

Lors de l'été 2022, Luis Campos a posé ses valises au PSG. En effet, le Portugais a paraphé un bail de trois saisons à Paris, et ce, pour endosser le rôle de conseiller football. Une année plus tard, Luis Enrique a débarqué au PSG, signant un bail de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025.

Luis Campos et Luis Enrique sont en fin de contrat

Avec Luis Enrique et Luis Campos, le PSG s'est totalement révolutionné. En effet, le club de la capitale a lancé un tout nouveau projet, visant à construire un collectif, et non plus se concentrer sur des vedettes. Plus précisément, le PSG s'est séparé de toutes ses superstars, et notamment de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore de Sergio Ramos lors de l'été 2023. Et alors que Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid le 1er juillet dernier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi mise désormais sur son groupe, qui est à la fois jeune et fort. Toutefois, la nouvelle ère du PSG pourrait prendre fin dès cet été, et ce, en cas de départ de Luis Campos et de Luis Enrique.

Luis Enrique va suivre si Luis Campos part ?

En fin de contrat le 30 juin, Luis Campos et Luis Enrique quitteront le PSG cet été s'ils ne prolongent pas. Déterminé à conserver ses deux hommes forts, Nasser Al-Khelaïfi aurait lancé les négociations avec eux pour qu'ils étendent leur bail à Paris. Toutefois, à en croire SPORT, Luis Campos exigerait que les conditions de son augmentation soient similaires à celles de Luis Enrique. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, Arsenal serait à l'affût pour recruter son conseiller football. Edu ayant démissionné de son poste de directeur sportif des Gunners au début du mois de novembre. Par ailleurs, d'après AS, il serait probable que Luis Enrique quitte aussi le PSG si Luis Campos venait à claquer la porte du Parc des Princes.

A votre avis, Luis Enrique et Luis Campos vont-ils abandonner le PSG ? C'est le moment de voter !