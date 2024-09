PSG : Deschamps annonce une catastrophe avec Zaïre-Emery

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lors du duel entre la France et l'Italie, Warren Zaïre-Emery s'est blessé. Contraint de quitter le groupe tricolore et de faire son retour à Paris pour se faire soigner, le crack du PSG n'a pas pu jouer contre la Belgique ce lundi soir. Après la victoire des Bleus contre les Diables Rouges, Didier Deschamps s'est lâché sur la blessure de Warren Zaïre-Emery.

Après un Euro difficile, malgré une nouvelle demi-finale, l'Equipe de France devait réussir à montrer un nouveau visage pour rassurer ses supporters. Après l'Italie, on sentait que les choses s'envenimaient, et finalement, les Bleus ont évité une troisième défaite consécutive. Pour ces deux matches, Didier Deschamps a choisi de faire tourner son effectif, même s'il a regretté l'absence de Warren Zaïre-Emery contre la Belgique.

Une sortie satisfaisante

Opposés à la Belgique lundi soir à Lyon, les Bleus ont réussi à montrer un meilleur visage face à des adversaires qu'ils connaissent et maîtrisent bien. Ce duel a été largement plus animé que celui d'il y a deux mois en huitièmes de finale de l'Euro. Didier Deschamps semblait d'ailleurs satisfait. « Je suis très content de la réaction que l’on a eue, face à une très belle équipe de Belgique. Elle nous a posé des problèmes, par rapport à notre fébrilité. Il y avait un contexte. J’apprécie encore plus. J’ai bien conscience que je ne mets pas l’équipe dans les meilleures conditions Même si cela s’était mal passé, cela aurait un peu plus ma fête mais il faut en passer par là. Cela donne des réponses » a-t-il réagi en conférence d'après-match.

« C'est compliqué »

Pour ce premier rassemblement de la rentrée, Didier Deschamps a fait plusieurs choix forts pour son effectif, mais il a dû aussi composer avec les blessures de certains, tout en sachant que beaucoup de joueurs ne sont pas à 100%. Vendredi contre l'Italie, c'est Warren Zaïre-Emery qui a été touché au mollet et qui a dû manquer la rencontre face à la Belgique. Un coup dur pour le sélectionneur, mais aussi pour le PSG. D'autant que Warren Zaïre-Emery était l'un des joueurs français les plus en forme physiquement. « Je savais que ça allait être compliqué parce qu’il y a trop peu de joueurs qui sont à 100 %. Et les deux joueurs les plus prêts, Badé et Zaïre-Emery, se blessent. C’était compliqué. Grâce au pressing haut, on a eu beaucoup d’espaces. On n’était pas les plus mauvais vendredi, on n’est pas les plus beaux aujourd’hui » a conclu Didier Deschamps.