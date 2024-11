Riolo réclame un phénomène en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un excellent début de saison avec le LOSC, Lucas Chevalier brille notamment en Ligue des Champions. Des performances qui ne lui ont pas pour l'instant suffi à gagner son ticket en équipe de France, et Daniel Riolo ne comprend pas ce choix de la part de Didier Deschamps. L'éditorialiste de RMC en a remis une couche mardi soir en militant pour Chevalier chez les Bleus.

Après avoir enchaîné les solides prestations en Ligue des Champions avec le LOSC depuis le début de la saison, notamment face au Real Madrid (1-0) et mardi soir face à la Juventus Turin (1-1), Lucas Chevalier (23 ans) impressionne toute l'Europe. Selon de récentes révélations de la presse espagnole, le FC Barcelone envisagerait même de recruter le portier du LOSC pour en faire son titulaire indiscutable à long terme. Mais en attendant, Chevalier n'entre toujours pas dans les plans de Didier Deschamps qui ne l'a encore jamais appelé en équipe de France.

Riolo ironise sur Chevalier en équipe de France

Et cet épineux cas Lucas Chevalier chez les Bleus commence à sérieusement interpeller Daniel Riolo. Mardi, l'éditorialiste de RMC a d'abord ouvert le débat avec un poste via son compte X : « Il commence a être pas mal Chevalier non ? Si Alban Lafont, benjamin Lecomte ou Restes se blessent on peut penser à lui en équipe de France non ? Au moins en équipe de France militaire … », a lâché Riolo. Et le débat s'est poursuivi un peu plus tard, au micro de l'After Foot.

« Il est devant Samba »

Daniel Riolo en a remis une couche sur Lucas Chevalier en expliquant même que Deschamps devait le convoquer et le faire directement passer doublure de Mike Maignan en équipe de France en le faisant passer devant Brice Samba et Alphonse Areola dans la hiérarchie des gardiens : « Honnêtement, je vais le dire, le Chevalier d’aujourd’hui est pour moi numéro 2. Il est devant Samba. Il faut être sérieux. Et ce n’est pas enfoncer Samba ou dire du mal de Samba que de dire ça. Chevalier est vraiment au-dessus », a lâché Riolo. Le message est passé pour Didier Deschamps...