Mercato : Il annonce la prochaine équipe de Zidane !

Toujours sans club, Zinedine Zidane aurait refusé plusieurs opportunités ces derniers mois comme celle de rejoindre la sélection brésilienne. Un choix commenté par Leonardo qui trouve logique que le natif de Marseille se concentre sur une autre option qui semble évidente pour tout le monde, à savoir le poste de sélectionneur de l'équipe de France.

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'a toujours pas repris de poste d'entraîneur. Et pourtant, son nom a circulé à plusieurs reprises dans différents clubs, notamment du côté de Manchester United ou du Bayern Munich, et même en Arabie Saoudite sans jamais que cela n'aboutisse. Des sélections ont également tenté leur chance, à l'image de celle du Brésil, mais Zinedine Zidane aurait décliné. Ce que peut parfaitement comprendre Leonardo, champion du monde 1994 avec la Seleçao.

Leonardo salue le choix de Zidane

« J’ai une admiration énorme pour Zidane. En tant que joueur, il avait de telles qualités dans son jeu… Des gestes dont tout le monde se souvient et ce n’est pas par hasard s’il a marqué des buts en finale de Coupe du monde ou de Ligue des champions. Il était unique sur le terrain. Les gens oublient qu’il a remporté trois fois de suite la C1 avec le Real Madrid en tant qu’entraîneur. Trois fois ! C’est incroyable », s'enflamme-t-il dans une interview accordée au Figaro, avant de reconnaître que l'avenir de Zinedine Zidane se trouve plus probablement en Bleus.

«Le futur de Zidane, c’est l’équipe de France, pas le Brésil»

« Peut-être que sa manière d’être tellement simple et tranquille rend tout cela normal. Mais cela ne l’est pas. On est habitué à voir Zidane gagner et on passe à autre chose, mais non ! Par rapport au Brésil, le moment est difficile car il y a des problèmes de formation, dans la fédération. Ce n’est peut-être pas le mieux pour Zidane de venir à la tête de la sélection brésilienne (sourire). Le futur de Zidane, c’est l’équipe de France, pas le Brésil. C’est plus logique », ajoute Leonardo.