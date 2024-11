Griezmann, l’annonce tant attendue à Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Tombeur du PSG mercredi soir en Ligue des Champions avec l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann s'est arrêté au micro de Canal + après la rencontre et a évoqué sa retraite internationale pour la première fois depuis sa grande annonce. Un moment forcément très attendu, et l'ancien numéro 7 emblématique des Bleus confirme qu'il ne reviendra pas en sélection...

Le 30 septembre dernier, via une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, Antoine Griezmann (33 ans) annonçait à la surprise générale sa retraite internationale avec l'équipe de France : « Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'Équipe de France », avait lâché l'attaquant de l'Atlético de Madrid, qui n'avait plus du tout évoqué le sujet depuis cette grande annonce.

Griezmann s'est exprimé après le PSG

En déplacement au Parc des Princes avec l'Atlético de Madrid mercredi soir, Antoine Griezmann a battu le PSG en Ligue des Champions (2-1). Et au micro de Canal + après la rencontre, l'ancienne légende de l'équipe de France s'est exprimée pour la première fois dans la presse sur cette retraite internationale.

« C’est complètement fini »

« Je suis très fier et très surpris de tous les jolis messages que j’ai reçus de supporters ou de gens du milieu du foot. Ça m’a touché. Je suis content d’avoir laissé cette belle trace. Oui, c’est complètement fini. Ce n’est pas sur un coup de tête et c’est mûrement réfléchi », a lâché Antoine Griezmann. Une réaction qui était très attendue pour son retour en France. C'est donc bel et bien terminé avec les Bleus...