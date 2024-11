Un phénomène écœure une star, Deschamps est interpellé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une nouvelle prestation XXL contre la Juventus en Ligue des champions (1-1), Lucas Chevalier ne cesse d’impressionner en ce début de saison. Dusan Vlahovic s’est d’ailleurs montré très impressionné par le portier du LOSC dont la convocation en équipe de France est attendue avec impatience.

Didier Deschamps va-t-il enfin céder et convoquer Lucas Chevalier ? Le portier du LOSC continue de flamber et enchaîne les prestations XXL comme ce fut le cas mardi soir contre la Juventus (1-1). Il a notamment été l'auteur d'une parade fantastique sur Dusan Vlahovic qui ne manque pas de s'enflammer pour Lucas Chevalier.

Vlahovic s'enflamme pour Chevalier

« Chevalier a été très bon aujourd’hui (hier, ndlr). Je le félicite pour le grand arrêt qu’il a fait sur mon tir en première mi-temps. En fin de compte, cela fait partie du jeu, mais dans 90% des cas, ce tir est un but », a lâché le buteur de la Juventus après le match, visiblement très impressionné par Lucas Chevalier. Et le portier du LOSC a également évoqué ses chances d’être convoqué en équipe de France.

«Je pense que si on veut atteindre l’équipe de France, faut jouer ce genre de compétition»

« Je pense que si on veut atteindre l’équipe de France, c’est-à-dire peut-être la meilleure nation du monde, il faut jouer ce genre de compétition et être performant dans ce genre de compétition. Moi, ça ne m’intéresse pas de juste être là pour prendre mes buts et rentrer chez moi. Donc c’est sûr que ça me met un coup de projecteur. Et le fait d’enchaîner, c’est sûr que ça va donner des satisfactions aux journalistes et potentiellement au sélectionneur. Moi, après, je me tiens prêt quoi qu’il arrive, je ne me fais pas de bile. J’ai 23 ans (aujourd’hui, ndlr), donc c’est sûr que je suis jeune, j’ai le temps. Si ça vient, c’est magnifique. Et quoi qu’il arrive, ça sera une fierté si c’est après-demain (demain, ndlr) ou dans six mois. Je vais continuer à rester performant sur le terrain », estime Lucas Chevalier au micro de Canal+.