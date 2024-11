Real Madrid : Le salaire hallucinant de Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Plus de trois mois après sa présentation au Real Madrid, de nouvelles révélations sont faites sur le contrat de Kylian Mbappé, et notamment son salaire. Selon un journaliste espagnol, l'international français serait, actuellement, le joueur le mieux payé du club, bien devant David Alaba. Pour l'heure, on ne peut pas dire que l'international tricolore ait justifié cet investissement sur le terrain.

L’été 2024 fût marqué par l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Après des années à se tourner autour, les deux parties sont enfin parvenues à s’entendre sur un contrat de cinq ans. Longtemps tenu secret, le salaire exact de Mbappé a été dévoilé par le journaliste Ramon Alvarez de Mon.

Le salaire de Mbappé est dévoilé

Journaliste pour Radio Marca, il a annoncé que Mbappé touchait un salaire annuel de 36M€, bonus compris. Evidemment, l’ancienne star du PSG est le joueur le mieux payé de l’effectif, bien devant David Alaba (22,5M€), malgré le fait qu’il ait accepté de baisser ses émoluments pour signer au Real Madrid.

Mbappé est en souffrance

Mais pour l’heure, on peut difficilement dire que Mbappé mérite ce salaire XXL. Présenté comme la recrue phare du Real Madrid, le champion du monde 2018 n’est que l’ombre de lui-même depuis quelques semaines. A lui de relever la pente et de mériter son traitement.