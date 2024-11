Real Madrid : Mbappé éclipsé par un joueur «spectaculaire» ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est en pleine galère au Real Madrid depuis le début de saison. S’il a parfois connu des hauts, il rencontre plus souvent des bas en ce moment. Les Merengue ne savent plus vraiment quoi faire pour aider le champion du monde 2018 à retrouver son véritable niveau. En attendant, c’est une autre star madrilène qui brille.

Le rêve de Kylian Mbappé vire peu à peu au cauchemar. Il a toujours voulu porter le maillot du Real Madrid. Mais depuis sa signature libre en provenance du PSG cet été, le champion du monde 2018 évolue très loin de son véritable niveau. Ses statistiques cette saison (8 buts en 16 matchs) sont très éloignées de ses standards habituels.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Le Real Madrid ne sait plus quoi faire pour Mbappé

Le Real Madrid est d’ailleurs conscient que Kylian Mbappé « ne joue pas à son meilleur niveau » comme Carlo Ancelotti l’a reconnu avant le match contre Osasuna. L’attaquant de 25 ans ne parvient pas à redresser la barre et retrouver le jeu qu’était le sien lors des saisons précédentes.

Vinicius Jr monte en puissance !

En attendant, le Real Madrid peut compter sur un certain Vinicius Jr. Auteur d’un triplé ce samedi contre Osasuna (4-0), l’international auriverde est décrit comme un joueur « spectaculaire » comme le rapporte AS. L’attaquant de 24 ans monte en puissance et continue de prouver qu’il a l’étoffe d’un Ballon d’Or. Sur le plan offensif, il semble en tout cas avoir éclipsé Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir si la star française redressera la barre rapidement pour se hisser au niveau de son coéquipier au Real Madrid.