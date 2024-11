Deschamps doit-il prendre une décision radicale avec Mbappé ?

Amadou Diawara

Lors de l'annonce de sa liste pour le rassemblement du mois de novembre, Didier Deschamps a créé la surprise. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de se passer des services de Kylian Mbappé. Selon vous, Didier Deschamps doit-il destituer l'attaquant de 25 ans de son brassard de capitaine à terme ? A vos votes !

Pour le rassemblement du mois d'octobre, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué par Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. De retour de blessure depuis peu, le numéro 9 du Real Madrid aurait préféré parfaire sa remise en forme avec son club, plutôt que de retrouver le groupe France. Toutefois, durant la dernière trêve internationale, Kylian Mbappé a été aperçu en Suède du côté de Stockholm, où il serait visé par une enquête pour viol.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Mbappé a zappé le rassemblement d'octobre

Cette semaine, Didier Deschamps a annoncé sa liste pour le rassemblement du mois de novembre. Et à la surprise générale, il a décidé de faire sans Kylian Mbappé. Et pourtant, comme l'a avoué le sélectionneur des Bleus, son capitaine voulait être de la partie cette fois. L'équipe de France ayant rendez-vous avec Israël et l'Italie les 14 et 17 novembre.

Deschamps a décidé de faire sans Mbappé

Alors que Kylian Mbappé sera absent pour les deux prochains matchs de l'équipe de France, Didier Deschamps doit choisir un nouveau capitaine pour ce rassemblement du mois de novembre. Si Aurélien Tchouameni a porté le brassard en octobre, il est absent pour cette trêve internationale, et ce, à cause d'une blessure. Didier Deschamps doit donc opter pour un autre joueur pour remplacer provisoirement Kylian Mbappé. N'Golo Kanté, Jules Kounde, Ibrahima Konaté et Mike Maignan faisant partie des favoris pour endosser cette responsabilité. Mais selon vous, le patron des Bleus doit-il destituer définitivement son capitaine Kylian Mbappé ? C'est le moment de voter !