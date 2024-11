Real Madrid : Le clan Mbappé fait une grande promesse !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé n’y arrive plus. Arrivé libre en provenance du PSG, il est en pleine détresse au Real Madrid. Le champion du monde 2018 n’a plus marqué depuis le 19 octobre dernier. Mais son entourage cherche à le rassurer, et aurait ainsi fait une grande promesse aux Merengue.

La panique gagne peu à peu Kylian Mbappé. En signant au Real Madrid, l'international français a réalisé son rêve. Mais il est en train de virer au cauchemar. L’ancien du PSG continue de décevoir chez les Merengue, où il traverse une période de disette. Le champion du monde 2018 n’a plus marqué depuis le 19 octobre dernier contre le Celta Vigo. Cela fait quatre matchs qu’il n’a pas inscrit le moindre but.

L'entourage de Mbappé prédit du lourd pour l'avenir

Kylian Mbappé commencerait donc à désespérer, lui qui se sait sous pression au Real Madrid. Son entourage chercherait toutefois à le rassurer comme le rapporte MARCA. Les proches de l’attaquant de 25 ans auraient ainsi promis que ce n’était qu’une question de temps avant que Kylian Mbappé ne retrouve son véritable niveau.

Le Real Madrid garde encore espoir !

En attendant, l’ancienne star du PSG peut compter sur le soutien du vestiaire du Real Madrid. Ses coéquipiers ne veulent pas que Kylian Mbappé baisse les bras. Brahim Diaz, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou encore Ferland Mendy ne cesseraient de l’encourager. Mais pour le moment, la magie ne prend pas au Real Madrid. À suivre...