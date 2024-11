Real Madrid : C’est la crise pour Mbappé !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé n’y arrive plus. Évoluant bien loin de son niveau habituel depuis son arrivée au Real Madrid, le joueur de 25 ans peine à réellement redresser la barre. Le champion du monde 2018 fait d’ailleurs face à une période de disette en ce moment, lui qui n’a plus marqué depuis le 19 octobre dernier.

En signant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a démarré un nouveau chapitre de sa carrière. Mais le rêve du Français vire peu à peu au cauchemar. Très attendu par les supporters madrilènes, le champion du monde 2018 évolue bien loin de son niveau habituel. Et Mbappé peine à réellement redresser la barre.

Mbappé n'a plus marqué depuis 4 matchs !

Peu convaincant dans le jeu jusqu’à présent, Kylian Mbappé inquiète le Real Madrid. Comme le rapporte AS, l’international français traverse d’ailleurs une crise puisqu’il n’a plus marqué depuis 4 matchs maintenant. Son dernier but remonte au 19 octobre dernier, lors de la victoire du Celta Vigo (1-2). C’est la première fois depuis 2023 que Kylian Mbappé fait face à une telle période de disette.

Le Real Madrid est désemparé

Le Real Madrid est d’ailleurs conscient que l’attaquant de 25 ans « ne joue pas à son meilleur niveau » comme l’a reconnu Carlo Ancelotti avant la victoire contre Osasuna ce samedi (4-0). Le club madrilène ne semble plus vraiment savoir quoi faire pour aider Kylian Mbappé à se retrouver. Ciblé par les critiques, l’ancien du PSG doit sortir la tête de l’eau, et vite.