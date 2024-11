Mercato : Mbappé bientôt rejoint par un Français au Real Madrid ?

Alexis Brunet

Le Real Madrid va sans doute se montrer actif lors du mercato hivernal. En effet, à cause de nombreuses blessures, le club espagnol se retrouve désarmé en défense et un renfort est donc attendu par Carlo Ancelotti. Après Kylian Mbappé, un autre Français pourrait débarquer chez les Madrilènes, car Castello Lukeba serait le grand favori.

Face à Osasuna samedi, le Real Madrid a vécu un match très compliqué. L’équipe de Carlo Ancelotti s’est imposée 4-0, mais le technicien italien a surtout perdu trois joueurs sur blessure. En effet, Rodrygo, Eder Militao et Lucas Vazquez ont été obligés de céder leur place en cours de match. Pour le défenseur brésilien, la blessure est très sérieuse, puisqu’il s’est rompu les ligaments croisés et sa saison est d’ores et déjà terminée. Un vrai coup dur, qui va pousser les dirigeants madrilènes à s’activer dès le mercato hivernal.

Le Real Madrid a plusieurs pistes

Initialement, le Real Madrid était très intéressé à l’idée de recruter Trent Alexander-Arnold, mais finalement, l’arrivée de l’Anglais pourrait attendre l’été prochain. Le club espagnol souhaite renforcer le poste de défenseur central à cause de la blessure d’Eder Militao et du fait que David Alaba n’a toujours pas fait son retour à la compétition, lui qui est blessé depuis décembre 2023 au genou. Selon Caught Offside, les Madrilènes penseraient notamment à Cristian Romero, le central de Tottenham, ou bien à Jarrad Braithwaite, qui évolue du côté d’Everton.

Castello Lukeba est le grand favori

Mais le Real Madrid pourrait bien trouver la perle rare en Allemagne. Selon les informations de Marca, les dirigeants madrilènes aimeraient offrir Castello Lukeba en priorité à Carlo Ancelotti. Le joueur de 22 ans a récemment prolongé son contrat au RB Leipzig, mais la formation de Bundesliga ne serait pas fermée à l’idée de réaliser une grosse vente. Une clause est d’ailleurs présente dans le contrat de l’ancien Lyonnais et elle est négociable. Le gaucher pourrait donc être le prochain Français à rejoindre le Real Madrid, après Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé.