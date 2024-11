Mercato - OM : La révélation du clan Rabiot sur son salaire

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, ce sont pas moins de 12 nouveaux joueurs qui ont rejoint l’OM. Un mercato XXL qui s’est conclu en beauté pour le club phocéen avec la signature d’Adrien Rabiot. On ne s’y attendait pas et pourtant, l’international français s’est engagé avec le club phocéen, malgré des approches d’autres grands clubs. Rabiot a finalement opté pour l’OM, consentant au passage à une grosse baisse de salaire.

Libre suite à la fin de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot a mis énormément avant de se décider et de s’engager avec son nouveau club. Courtisé par l’Atlético de Madrid, Manchester United ou encore le Milan AC, l’international français avait l’embarras du choix. Finalement, le joueur formé au PSG a surpris tout le monde en signant… à l’OM. Le club phocéen a frappé un gros coup, ayant réussi à convaincu Rabiot de s’engager avec baissant ses émoluments.

« Adrien s’assoit sur plusieurs millions d’euros »

Pour 1899 L’Hebdo, un proche d’Adrien Rabiot est revenu sur son mercato estival et le sacrifice financier consenti pour signer à l’OM. « Après l’Euro, il avait besoin de souffler physiquement et psychologiquement. Il s’est accordé ce temps parce que même s’il adore le foot, il ne veut pas se faire bouffer par ce sport. Il a eu des propositions intéressantes, mais ne trouvait pas ce qu’il recherchait. Pour l’OM, c’était le moment même si Adrien s’assoit sur plusieurs millions d’euros », explique-t-on alors dans l’entourage du néo-Olympien.

« Rabiot est entre 2 et 3M net »

Quid maintenant du salaire d’Adrien Rabiot à l’OM ? Combien touche-t-il avec sa signature sur la Canebière ? A ce propos, Grégoire Akcelrod, agent FIFA, expliquait récemment : « Les médias italiens parlent de 6M de salaire ? C’est impossible. Je me suis occupé d’un joueur de très haut niveau qui est encore plus connu que Rabiot et Marseille était très intéressé par lui. Marseille ne pouvait payer que 3M net par an pour un top joueur, top attaquant. Rabiot, c’est un milieu de terrain. Mon joueur aurait été 3 fois plus star que Rabiot. Rabiot est entre 2 et 3M net ».