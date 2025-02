Mercato : Neymar avec Messi, l’incroyable annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Récemment arrivé du côté de Santos, Neymar rêverait de retourner en Europe, et plus précisément du côté du FC Barcelone l’été prochain d’après la presse espagnole. Cependant, il serait peu probable de voir la vedette brésilienne de retour en Catalogne. En revanche, le Brésilien pourrait retrouver un certain Lionel Messi du côté de l’Inter Miami. Explications.

Après un passage chaotique de plus d’un an et demi du côté de l’Arabie Saoudite, Neymar a retrouvé son pays. Après avoir résilié son contrat avec Al-Hilal, le génie brésilien a paraphé un contrat de six mois avec Santos, son club formateur, lui permettant ainsi de retrouver un temps de jeu décent.

Pierre Ménès révèle une surprise : le PSG a peut-être trouvé son nouveau Neymar en la personne de Désiré Doué ! 🌟

➡️ https://t.co/j41gc9fvBq pic.twitter.com/P0rjadeE5w — le10sport (@le10sport) February 10, 2025

Neymar souhaiterait revenir à Barcelone

Si l’objectif principal de Neymar reste de parvenir à disputer la Coupe du monde 2026 avec la Seleção, l’ancien du PSG rêverait également d’un retour en Europe. Ce jeudi soir, la Cadena SER a notamment révélé que le numéro 10 aurait fait du FC Barcelone sa priorité en cas de retour au sein de l’élite du football mondial.

Direction Miami avec Lionel Messi pour le Brésilien ?

Cependant, le Barça, de son côté, ne serait pas véritablement emballé par cette idée. En effet, d’après la célèbre émission locale El Chiringuito, a précisé que « Le Barça n’envisage pas de le recruter ». En revanche, selon le média ibérique, Neymar pourrait retrouver son ancien coéquipier Lionel Messi, mais aussi Luis Suarez, Sergio Busquets, et Jordi Alba à l’Inter Miami. « L’avenir de Neymar est à Miami », a ainsi affirmé un journaliste d’El Chiringuito.