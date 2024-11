Absence de Kylian Mbappé : Deschamps reçoit une candidature pour le remplacer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l'Equipe de France pour affronter Israël et l'Italie, les deux derniers matches de la phase de poules de la Ligue des nations. Un grand absent est bien sûr à noter : Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus devra laisser sa place et plusieurs prétendants semblent se dégager.

Absent du dernier rassemblement, Kylian Mbappé s'était permis une virée en Suède le soir du match de son équipe et visiblement, ce choix n'a pas plu à Didier Deschamps qui a décidé de le mettre de côté cette fois-ci. Le brassard de capitaine est donc un objet convoité par plusieurs de ses coéquipiers et visiblement, Ibrahima Konaté a de la suite dans les idées.

Konaté prêt à être capitaine ?

Présent dans les rassemblements de l'Equipe de France depuis 2022, Ibrahima Konaté n'a pas joué lors de l'Euro 2024 mais cela ne l'empêche pas de prétendre au brassard de capitaine, lui qui compte 22 sélections. « Le fait de m'être présenté comme un candidat crédible pour être capitaine de l'équipe de France en conférence de presse ? Oui, parce que beaucoup de personnes s'arrêtent juste à l'Euro, lorsque je n'ai pas joué, mais certains savent l'impact que je peux avoir dans cette équipe, tant sur le plan personnel, dans le vestiaire en privé avec chacun, et je pense que c'est ma personnalité qui fait que je peux postuler à ce poste-là. Maintenant, que j'ai le brassard ou pas, ça ne change strictement rien pour moi. L'important, c'est que sur le terrain je gagne mes duels et que l'équipe gagne. C'est ce qui m'importe le plus » a-t-il déclaré au Canal Football Club.

« Je pense à N'Golo Kanté »

Désigné comme le capitaine de l'Equipe de France à la suite du départ de Hugo Lloris, Kylian Mbappé ne sera pas présent et un poste est à pourvoir pour ce rassemblement puisqu'Aurélien Tchouaméni est lui aussi absent. « Si je serai déçu de ne pas avoir le brassard ? Non, pas du tout. Déçu, c'est un grand mot. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont plus d'expérience que moi. Je pense à N'Golo Kanté, et peut-être que ça va être lui ou un autre joueur. Dans tous les cas, je me tiens prêt au cas où, en fonction de ce que le coach a dans la tête. Si je l'ai, tant mieux, ce sera une fierté de plus, sinon je serai au service de l'équipe » assure Ibrahima Konaté.