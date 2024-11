Enquête pour viol : «Une maladresse», il balance sur Mbappé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’étant rendu en Suède le mois dernier, Kylian Mbappé a fini par être accusé de tentative de viol par la police locale. Une affaire qui n’a toujours pas rendu son délibéré, mais qui pèse sur l’attaquant français, non convoqué par Didier Deschamps ce jeudi. Président de la FFF, Philippe Diallo est monté au créneau à propos du capitaine des Bleus.

Pour la deuxième fois d’affilée, Kylian Mbappé n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour une trêve internationale. Ce jeudi, le sélectionneur tricolore a expliqué les raisons de ce choix fort, affirmant qu’il ne s’agissait pas du tout d’un choix vis-à-vis des affaires judiciaires concernant l’attaquant du Real Madrid.

« Ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui entrent en compte »

« Je peux vous dire deux choses. La première, c'est que Kylian (Mbappé) voulait venir. La deuxième, c'est que ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui entrent en compte puisque la présomption d'innocence existe et doit exister. C'est une décision ponctuelle. C'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne veux pas vous en dire plus, j'assume cette décision », déclarait ainsi Didier Deschamps jeudi après-midi. Pour rappel, en octobre, Kylian Mbappé s’est accordé un voyage en Suède, dans lequel ce dernier a festoyé. Mais quelques heures après son départ, le média suédois Expressen lâchait une bombe en révélant que le Français était visé par une accusation de viol.

« Je pense que c’est une maladresse, pas une pensée de fond »

Mbappé serait « raisonnablement » soupçonné, soit le plus bas niveau de suspicion possible au niveau de la pyramide juridique suédoise. Président de la FFF, Philippe Diallo a été interrogé sur le cas du capitaine de l’équipe de France. « Kylian est un garçon soumis à une pression médiatique constante. Il peut arriver, qu’une fois, sa parole dépasse sa pensée. Je pense que c’est une maladresse, pas une pensée de fond. Je ne rentre pas non plus dans ces conjectures. Comme tous, Kylian doit bénéficier de la présomption d’innocence, un élément qui est parfois oublié, mais que je n’oublie pas », a affirmé ce dernier auprès de Ouest-France.