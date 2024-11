Polémique avec Mbappé : Deschamps reçoit un énorme soutien !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, Kylian Mbappé n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour la prochaine trêve internationale. Si le sélectionneur français a affirmé qu’il s’agissait d’une décision personnelle, cette dernière a fait couler beaucoup d’encre. Pour le président de la Fédération Française de Football Philippe Diallo, le choix de Deschamps est tout à fait respectable.

Pour la deuxième fois consécutive, Kylian Mbappé n’a pas été convoqué en équipe de France. Si la première fois, en octobre dernier, Didier Deschamps évoquait la récente arrivée du capitaine des Bleus au Real Madrid comme justification, cette fois-ci, le sélectionneur français a tout simplement invoqué une décision personnelle.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« C'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça »

« J'ai discuté avec lui et j'ai pris cette décision pour ce rassemblement-là parce que je pense que c'est mieux comme ça, a-t-il tranché. Je ne vais pas argumenter. Je peux vous dire deux choses. La première, c'est que Kylian (Mbappé) voulait venir. La deuxième, c'est que ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui entrent en compte puisque la présomption d'innocence existe et doit exister. C'est une décision ponctuelle. C'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne veux pas vous en dire plus, j'assume cette décision », expliquait Didier Deschamps jeudi après-midi juste après avoir dévoilé sa liste.

« Comme je le fais toujours, je soutiens les décisions prises par le sélectionneur »

Forcément, cette décision a fait parler. Au cours d’un entretien accordé à Ouest-France et paru ce samedi, le président de la FFF Philippe Diallo s’est exprimé sur cette situation, et a clamé son soutien envers Didier Deschamps. « En tant que sélectionneur, il a pris la décision de ne pas le convoquer pour ce rassemblement, dans l’espoir de le retrouver dès le mois de mars. Comme je le fais toujours, je soutiens les décisions prises par le sélectionneur. C’est le fruit de ses échanges avec Didier Deschamps qui a conduit à cette décision. C’est grâce à une bonne harmonie que l’équipe de France maintiendra son niveau de performance », a confié le président de l’instance.