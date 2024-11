Mbappé a voulu tout plaquer, voilà son explication !

Amadou Diawara

Après avoir manqué le tir au but décisif face à la Suisse en huitième de finale de l'Euro 2021, Kylian Mbappé a pensé à faire une pause avec l'équipe de France. Interrogé sur le sujet quelques mois plus tard, l'attaquant de 25 ans a lâché toutes ses vérités.

L'équipe de France est passé totalement à côté de son Euro 2021. En effet, les Bleus de Didier Deschamps sont tombés en huitième de final face à la Suisse.

Mbappé a voulu dire stop aux Bleus

A la fin des prolongations, la France et la Suisse étaient dos à dos (3-3). Pour se départager, les deux sélections ont dû disputer une séance de tirs au but. Et malheureusement pour les Bleus, Kylian Mbappé a buté sur Yann Sommer (4-5).

«Si l'équipe de France est plus heureuse sans moi...»

Alors qu'il a manqué le tir au but décisif face à la Suisse, Kylian Mbappé s'est senti seul, peu soutenu après l'Euro 2021. A en croire L'Equipe, le numéro 10 de Didier Deschamps aurait d'ailleurs pensé à faire une pause avec les Bleus à la rentrée 2021-2022. Une information que Kylian Mbappé avait confirmé au début du mois d'octobre, et ce, lors d'un entretien accordé au média français. « Le message que j'ai reçu, c'est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, et que sans moi, on aurait peut-être gagné (...) Le plus important, c'est l'équipe de France, et si l'équipe de France est plus heureuse sans moi, c'est comme ça », a avoué Kylian Mbappé. Pour rappel, l'attaquant de 25 ans avait zappé le rassemblement de l'équipe de France de septembre 2021. Officiellement, Kylian Mbappé souffrait d'une gêne à un mollet.