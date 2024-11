Zidane - Deschamps : Le vestiaire de l’équipe de France a tranché !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De plus en plus décrié, Didier Deschamps s'accroche à son poste. Mais doucement, le sélectionneur de l'équipe de France commencerait à perdre de son influence au sein du groupe. Ils seraient plusieurs joueurs à espérer une arrivée de Zinédine Zidane dans un avenir proche. Plus que jamais, le champion du monde 2018 s'approche de la fin de son cycle.

Le prochain rassemblement de l’équipe de France ne sera pas de tout repos pour Didier Deschamps. Le cas Kylian Mbappé devrait, encore, occuper une place centrale dans les discussions. Sur le plan sportif, le sélectionneur joue aussi sa crédibilité, alors que se présentent Israël et l’Italie en Ligue des Nations.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Deschamps lâché par le vestiaire ?

Car selon les informations de Romain Molina, la côte de popularité de Deschamps au sein du groupe France est en berne. Malgré sa proximité avec certains joueurs, le sélectionneur n’aurait pas une totale adhésion du vestiaire. La méthode Deschamps s’effrite et ils seraient beaucoup à espérer une venue de Zinédine Zidane dans un avenir proche à en croire le journaliste.

Zidane se tient prêt

Cela tombe bien puisque Mundo Deportivo annonce que Zidane attend patiemment son tour. Absent des bords du terrain depuis mai 2021, le champion du monde 1998 donnerait sa priorité à l’équipe de France et devrait refuser les autres propositions pour se laisser une chance de réaliser son rêve.