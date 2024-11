Equipe de France : Deschamps perd son vestiaire, Zidane est réclamé !

Thomas Bourseau

Cela fait douze ans que Didier Deschamps est le patron du groupe masculin de l'équipe de France. Contractuellement lié à la FFF jusqu'en 2026, Deschamps aurait perdu son emprise sur son vestiaire et notamment à cause de Kylian Mbappé. On attendrait son départ et la nomination de Zinedine Zidane.

Didier Deschamps est le sélectionneur de l'équipe de France depuis l'été 2012. Un sacre mondial en 2018 et des épopées à l'Euro 2016 et à la Coupe du monde 2022 sont à mettre à son actif, à l'instar de la Ligue des nations 2021. Cependant, la gestion de groupe récente de Deschamps et notamment ses passe-droits pour Kylian Mbappé agaceraient au plus haut point le vestiaire des Bleus.

Les joueurs en auraient marre de Deschamps et de sa tactique basée sur Mbappé

Au sein du groupe de l'équipe de France, les joueurs en auraient assez de la méthode de Didier Deschamps vis-à-vis de Kylian Mbappé, à savoir le « tout pour Mbappé » d'après Romain Molina. D'ailleurs, les joueurs en question attendraient impatiemment un changement de coach. Pour rappel, le contrat liant Deschamps à la Fédération française de football court jusqu'à l'été 2026 soit le Mondial aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Le vestiaire des Bleus attend Zinedine Zidane

Le journaliste Romain Molina confirme la tendance évoquée dans la presse concernant Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France. Il dévoile d'ailleurs que certains éléments du groupe entraîné par Didier Deschamps souhaitent que ce soit la légende du Real Madrid qui prenne les rênes des Bleus. Reste à savoir ce qu'il adviendra de ce feuilleton et si les internationaux français auront gain de cause.