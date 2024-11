Mbappé : Deschamps sacrifie Griezmann, le vestiaire se fâche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la Coupe du monde 2022, l'équipe de France a perdu plusieurs cadres dont Hugo Lloris et Raphaël Varane. Une situation qui a évidemment bouleversé l'équilibre et la hiérarchie du vestiaire au sein duquel Antoine Griezmann et Kylian Mbappé étaient les mieux placés pour récupérer le brassard de capitaine. Et le choix d'opter pour le Bondynois aurait impacté l'avenir international de Grizou.

Depuis la fin de l'Euro, Didier Deschamps a du gérer plusieurs situations chaudes. A commencer par l'annonce surprise de la retraite internationale d'Antoine Griezmann. Le joueur de l'Atlético de Madrid s'est senti isolé et a donc décidé de tout plaquer en Bleus en septembre dernier. Il faut dire que le natif de Mâcon avait notamment été snobé pour le brassard de capitaine qui a atterri sur le bras de Kylian Mbappé. Et cette décision aurait impacté le choix d'Antoine Griezmann.

«Cela a peut-être un rapport avec le départ du joueur de Griezmann»

C'est en tout cas ce que pense le journaliste espagnol Miguel Martin Talavera. « L'entraîneur n'a pas vu d'un bon œil son absence lors de la pause précédente pour aller à la fameuse fête de Stockholm, mais ses coéquipiers l'ont beaucoup plus mal pris. Ils n'ont pas apprécié qu'il soit choisi comme capitaine devant Griezmann et ils l'ont laissé faire. Cela a peut-être un rapport avec le départ du joueur de l'Atlético de Madrid de l'équipe nationale. Pour contrôler l'ambiance dans le vestiaire, Deschamps a décidé de se débarrasser de Mbappé », assure-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER.

«Mbappé reste pour retrouver son niveau»

De son côté, Antonio Romero a évoqué l'absence de Kylian Mbappé de la dernière liste de l'équipe de France : « Le Real Madrid a essayé de retourner la situation et de dire que Mbappé voulait rester au club pour s'entraîner et s'améliorer, etc. Et tout cela ne colle pas. Ce qu'on vous dit au Real Madrid, c'est que Kylian Mbappé reste pour retrouver son niveau. C'est Deschamps qui n'a pas voulu l'appeler et c'est bien de l'admettre. Ce n'est pas forcément préjudiciable au Real Madrid ».