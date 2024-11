Affaire Mbappé : Deschamps s’est brouillé avec deux autres stars !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La nouvelle absence de Kylian Mbappé en équipe de France fait couler beaucoup d'encre. Les différentes théories vont bon train sur son relation actuelle avec Didier Deschamps, qui pourraient s'être dégradées en interne ces derniers mois. Il faut dire que depuis le début de son mandat en 2012, le sélectionneur national s'était déjà brouillé avec deux grandes stars des Bleus : Franck Ribéry et Karim Benzema.

Présent en conférence de presse jeudi pour communiquer la liste du prochain rassemblement de l'équipe de France avant les matchs contre Israël et l'Italie, Didier Deschamps s'est partiellement expliqué sur les raisons de l'absence de Kylian Mbappé : « Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, deux choses: Kylian voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte (…) C'est ma décision, c'est mieux comme ça. Je peux comprendre que ça ne vous suffise pas, mais je ne vais pas rentrer dans une argumentation qui amène à des interprétations », a indiqué le sélectionneur des Bleus. Certains y voient une relation dégradée en interne entre Deschamps et Kylian Mbappé, et il ne s'agirait pas d'une première pour le coach tricolore, qui a déjà eu des soucis relationnels avec deux autres grandes stars de son effectif depuis qu'il dirige l'équipe de France.

«Pas de soutien», une fin douloureuse avec Ribéry

En 2015, au micro de beINSPORTS, Franck Ribéry s'était confié sur la fin de son aventure assez en l'équipe de France. Forfait pour la Coupe du Monde 2014, il avait ensuite annoncé sa retraite internationale dans la douleur mais laisse entendre un manque évident de soutien de la part de Didier Deschamps alors que Ribéry était encore considéré comme la star majeure des Bleus à l'époque : « J'ai pris du plaisir à jouer avec l'équipe de France, j'étais très important pendant deux ans. J'étais le meilleur buteur et le meilleur. Je me suis éclaté. Mais, après, au final, quand j'ai eu mon problème au dos juste avant la Coupe du monde, il y a eu des petites choses qui m'ont déplu. J'ai ressenti qu'il n'y avait pas de soutien », a-t-il déclaré.

Benzema-Deschamps, le clash légendaire

Et bien évidemment, comment ne pas évoquer la si médiatique embrouille entre Deschamps et Karim Benzema, qui aura duré six ans. Le Ballon d'Or 2022, qui a longtemps été une référence mondiale sous le maillot du Real Madrid où il a notamment remporté à cinq reprises la Ligue des Champions, a pourtant été banni de l'équipe de France entre 2015 et 2021. Une période au cours de laquelle Benzema n'avait pas hésité à tacler frontalement Deschamps, estimant notamment qu'il n'avait pas été sélectionné à l'Euro 2016 puisque le sélectionneur avait « cédé à la pression d’une partie raciste de la France ». Karim Benzema a finalement fait son grand retour à la surprise générale pour l'Euro 2021, avant de prendre sa retraite internationale suite à son forfait de dernière minute pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.