Kylian Mbappé : Cyril Hanouna annonce un gros malaise !

Axel Cornic

Habituel capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé sera absent pour le deuxième rassemblement de suite, après celui du mois d’octobre. Didier Deschamps a décidé de ne pas appeler l’attaquant du Real Madrid et cela a logiquement lancé d’énormes débats, surtout avec tout ce qui a pu se passer depuis le début de la saison.

Rarement un absent aura autant fait parler de lui. Star du football français et du Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour les matchs à venir de l’équipe de France, face à Israël et face à l’Italie. Un choix surprenant, puisque le sélectionneur n’en a pas vraiment expliqué la raison.

Mbappé encore absent

Les versions fusent depuis l’annonce de cette non sélection, avec certains qui pensent que ce choix est clairement une punition. Car lors du précédent rassemblement, Mbappé avait demandé à Didier Deschamps de ne pas être convoqué à cause de problèmes physiques. Or, on l’a vu jouer juste après avec son club du Real Madrid, ce qui n’avait pas manqué de soulever une grosse polémique.

« Beaucoup de joueurs dans l’équipe se sentent mieux quand Mbappé n’est pas là »

Dans l’émission de ce jeudi, Cyril Hanouna a également commenté la nouvelle affaire autour de Kylian Mbappé, assurant que ce dernier ne fait plus du tout l’unanimité en équipe de France. « Beaucoup de joueurs dans l’équipe se sentent mieux quand Kylian Mbappé n’est pas là et ils commencent à se dire que l’équipe de France est meilleure » a déclaré l’animateur de TPMP. « Ils sont en reconstruction. Les dernières sorties étaient bonnes, même au niveau du jeu ».