Deschamps lui dit non, Mbappé n’en revient pas

Jean de Teyssière

L’équipe de France vivra donc un nouveau rassemblement sans Kylian Mbappé. Mais cette fois-ci, la raison officielle est que c’est Didier Deschamps qui a pris la décision de ne pas le sélectionner. Une décision qui a surpris Mbappé, lui qui voulait faire partir du groupe pour les deux matchs à venir face à Israël et l’Italie.

Les deux derniers matchs de la Ligue des Nations vont se disputer la semaine prochaine. L’équipe de France jouera le 14 novembre face à Israël au Stade de France avant de filer en Italie y affronter la Squadra Azzura le 17. Deux matchs qui se disputeront sans Mbappé.

Mbappé - Griezmann : Le coup de poker gagnant de Deschamps ? https://t.co/hWIExZrJ8A — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Deschamps ne sélectionne pas Mbappé

En conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a justifié sa décision de ne pas sélectionner Kylian Mbappé : « J'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, deux choses: Kylian voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment la présomption d'innoncence existe. C'est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent. »

Mbappé surpris par la décision de Deschamps

La décision de Didier Deschamps n’a pas été totalement comprise par le principal intéressé : Kylian Mbappé. Selon Le Parisien, le numéro 9 du Real Madrid aurait été surpris par cette décision, lui qui voulait rejoindre le groupe. On ne reverra plus Kylian Mbappé avec le maillot bleu en 2024 et il faudra donc attendre mars 2025.