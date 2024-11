Absence de Mbappé : Un accord est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'absence de Kylian Mbappé dans la liste communiquée jeudi par Didier Deschamps a fait couler beaucoup d'encre, Luis Fernandez s'est exprimé sur cet épineux dossier. L'ancien joueur emblématique du PSG et de l'équipe de France ne croit pas forcément au discours de façade de Deschamps, et estime qu'il s'agit d'un accord entre les deux hommes.

Didier Deschamps a été très clair jeudi en conférence de presse au moment de communiquer sa liste sans Kylian Mbappé pour le prochain rassemblent de l'équipe de France et a indiqué qu'il avait pris cette décision seule au sujet de l'attaquant du Real Madrid : « C'est ma décision, c'est mieux comme ça. Je peux comprendre que ça ne vous suffise pas, mais je ne vais pas rentrer dans une argumentation qui amène à des interprétations. Je ne veux pas vous en dire plus, j'assume cette décision », a indiqué Deschamps. Mais est-ce vraiment la vérité ?

« Une décision d'un commun accord »

Interrogé sur RMC Sport, Luis Fernandez a livré son point de vue sur cet épineux feuilleton Mbappé et estime qu'il ne s'agit pas uniquement d'une décision de la part du sélectionneur de l'équipe de France : « Il y a eu des échanges entre Kylian et le sélectionneur si j’ai bien compris. C’est sûrement dû à sa situation, le fait que ça ne marche pas aussi fort que par le passé et donc il veut peut-être rester à Madrid sans venir en équipe de France. Je pense que la décision a été prise comme ça, d’un commun accord avec le sélectionneur et le joueur », lâche Fernandez.

« J’aurais préféré qu’il soit là »

« Dans le passé, les capitaines de l'équipe de France étaient toujours fiers de porter ce maillot, être capitaine, leader, être là aux rassemblements. J’aurais préféré qu’il soit là, il n’était déjà pas là la dernière fois. Ça aurait été mieux qu’il puisse venir, qu’il puisse s’exprimer sur le terrain. Il sait bien qu’on va quand même lui poser pas mal de questions sur ses performances (s’il vient), le fait qu’il ne soit pas à son meilleur niveau. Mais ça aurait été mieux qu’il soit là, qu’il nous montre qu’il a cette personnalité en lui pour surmonter ce genre de situations », poursuit l'ancien coach du PSG au sujet de Kylian Mbappé.