Equipe de France : Mbappé ne veut plus revenir, l'annonce folle !

Thomas Bourseau

Un lien s'est semble-t-il cassé entre l'équipe de France et Kylian Mbappé. Absent pour la deuxième fois de suite de la liste de Didier Deschamps, le capitaine des Bleus ne voudrait tout bonnement plus revenir en sélection selon Romain Molina. Et cette décision serait grandement influencée par les médias français.

La dernière fois que Kylian Mbappé honorait ses responsabilités de capitaine de l'équipe de France, il tenait les propos suivants quant à ce que les gens peuvent penser à son sujet ou sur le jeu des Bleus. « Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière ou je ne constate plus. Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis. On essaie de donner le meilleur de nous, par respect pour l'équipe de France, le maillot et le logo. Dans le foot, on ne peut pas contenter tout le monde ».

Mbappé n'aurait plus envie de revenir en équipe de France

Ce point de vue clair de Kylian Mbappé remonte au mois de septembre. Déjà absent du dernier rassemblement en octobre en raison d'une gêne physique à la cuisse, le numéro 10 de l'équipe de France ne sera une nouvelle fois pas de la partie pour la trêve internationale sous décision de Didier Deschamps alors qu'il souhaitait venir d'après les propos tenus par le sélectionneur jeudi. La vérité serait tout autre si l'on en croit les déclarations de Romain Molina.

Mbappé et sa mère jugeraient la presse responsable du désamour du public envers le joueur

Sur sa chaîne YouTube, le journaliste Romain Molina a assuré que Kylian Mbappé ne cultiverait pas le désir de rejouer en équipe de France à l'instant T. La raison ? L'attaquant du Real Madrid et sa mère Fayza Lamari estimeraient que la presse française serait la cause d'une fronde grandissante, à l'instar d'un certain désamour, envers Mbappé.