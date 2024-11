Mbappé «perturbe» l’équipe de France, la théorie de Cyril Hanouna !

Axel Cornic

L’absence de Kylian Mbappé de la dernière liste de Didier Deschamps fait beaucoup parler, surtout parce qu’aucune raison véritable n’a été donnée. Nombreux pensent que les tensions autour de la star du Real Madrid se font toujours plus fortes, puisqu’il ne ferait même plus l’unanimité auprès de ses coéquipiers de l’équipe de France.

Il ne fallait pas beaucoup pour raviver les flammes de la polémique autour de Kylian Mbappé. Déjà au centre de toutes les attentions lors de la dernière trêve internationale, l’attaquant français fait à nouveau parler de lui. Le sélectionneur Didier Deschamps a en effet décidé de ne pas miser sur lui pour les deux dernières rencontres de l’année 2024, avec Israël et l’Italie.

« Deschamps n’a pas envie que Mbappé vienne perturber ses coéquipiers et la montée en puissance de l’équipe de France »

Le problème c’est que si la dernière fois des problèmes physiques avaient été évoqués, cette fois Deschamps n’a rien dit, expliquant simplement que cette décision n’avait aucun lien avec les problèmes extra-sportifs de Mbappé. Ainsi, certains pensent que ce choix est directement lié à des possibles tensions autour de lui. « Je pense que Didier Deschamps a envie de construire avec cette équipe et qu’il n’a pas envie que Kylian Mbappé vienne perturber ses coéquipiers et la montée en puissance de l’équipe de France » a expliqué Cyril Hanouna, sur C8.

« Si Kylian Mbappé redescend un peu, que ça se calme... »

Pour l’animateur c’est certain, les portes de l’équipe de France sont pour le moment fermé pour Kylian Mbappé… qui devra vraisemblablement changer de comportement. « Ce qu’il est en train de construire, à mon avis, c’est que si Kylian Mbappé redescend un peu, que ça se calme » a poursuivi Hanouna. « Que ça s’arrange avec ses coéquipiers et que ses coéquipiers disent ‘on peut rejouer avec lui et qu’on n’a pas la pression quand Kylian est là’ ».