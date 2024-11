Équipe de France : Deschamps a menti sur Mbappé ?

Jean de Teyssière

L’équipe de France se réunit de nouveau en ce mois de novembre pour disputer les deux derniers matchs de la Ligue des nations face à Israël et l’Italie. Un rassemblement qui se fera une nouvelle fois sans Kylian Mbappé. Le Bondynois n’a pas été retenu par Deschamps et deux versions s’affrontent sur les raisons de cette absence.

Après avoir manqué le rassemblement d’octobre suite à une légère blessure, Kylian Mbappé va également manqué celui de novembre. Mais cette fois-ci, aucune raison officielle n’est invoquée. Si pour Didier Deschamps, il s’agit de sa propre décision de ne pas sélectionner son capitaine, une autre version est invoquée.

«Mbappé voulait venir»

Ce jeudi, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a annoncé sa liste des 23 joueurs sélectionnés et le grand absent est évidemment Kylian Mbappé. Une absence qu’il a justifié : « J'ai discuté avec lui et j'ai pris cette décision pour ce rassemblement-là parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Je peux vous dire deux choses. La première, c'est que Kylian (Mbappé) voulait venir. La deuxième, c'est que ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui entrent en compte puisque la présomption d'innocence existe et doit exister. C'est une décision ponctuelle. C'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne veux pas vous en dire plus, j'assume cette décision. »

Une décision prise d’un commun accord ?

Mais dans les colonnes de L’Équipe, c’est une autre version qui est présentée ce vendredi. En effet, le Real Madrid pense que cette décision a été prise d’un commun accord. Devant les performances médiocres de Kylian Mbappé et son état mental qui s’est dégradé, notamment après l’affaire de viol en Suède, les deux hommes auraient plutôt convenu ensemble de ne pas se retrouver pour le mois de novembre avec l’équipe de France. Ce qui est sûr, ce que rien n’était planifié par le Real Madrid et que cette absence a surpris.