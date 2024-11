Deschamps snobe Mbappé, le Real Madrid sort du silence

Jean de Teyssière

Lors de la conférence de presse de Didier Deschamps ce jeudi, le sélectionneur des Bleus a fait une grande annonce en ne sélectionnant pas Kylian Mbappé. Le numéro 9 du Real Madrid va donc manquer un deuxième rassemblement consécutif et au sein du club madrilène, cette décision est respectée.

Le Real Madrid vit un début de saison compliqué. Le club espagnol vient d'enchaîner deux défaites consécutives, face au FC Barcelone en Liga (0-4) et l'AC Milan en Ligue des Champions (1-3). Deux défaites à domicile qui font tâche et qui mettent encore plus le doute sur le niveau de Kylian Mbappé au poste de numéro 9.

Deschamps ne sélectionne pas Mbappé

Ce jeudi, Didier Deschamps a surpris son monde en annonçant qu’il ne sélectionnait pas Kylian Mbappé pour les deux matchs de Ligue des nations qui auront lieu les 14 et 17 novembre face à Israël et l’Italie. Un choix qui peut interpeller, surtout que Mbappé voulait retrouver les Bleus.

«Je n’ai pas le droit de la juger»

Ce vendredi, Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse. L’entraîneur du Real Madrid a évidemment répondu aux questions concernant la non sélection de son joueur : « C'est la décision de Deschamps et je n'ai pas le droit de la juger, je ne me permets pas de le faire. Il est coulé, comme tout le monde ; incapable de sortir sa meilleure version. »