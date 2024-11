Sanction pour Mbappé, «Deschamps lui a fait payer»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme en octobre, Kylian Mbappé est de nouveau absent du rassemblement de l’équipe de France. Le mois dernier, l’attaquant de 25 ans avait renoncé aux Bleus en raison d’une blessure à la cuisse, qui ne l’avait pourtant pas empêché de jouer avec le Real Madrid. Selon le journaliste Daniel Riolo, ne pas le convoquer est une manière pour Didier Deschamps de le sanctionner.

Alors qu’il en est le capitaine, Kylian Mbappé est absent pour la deuxième fois consécutive du rassemblement de l’équipe de France. Victime d’une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche, il avait renoncé à celui d’octobre, alors qu’il était pourtant titulaire le week-end précédent avec le Real Madrid. Cette fois-ci, c’est Didier Deschamps qui a décidé de ne pas le convoquer et lui a fait savoir le jour de l’annonce de sa liste.

« Il n'a pas demandé à ne pas y être, contrairement à la fois d'avant »

« Il a terminé son entraînement le jour de l'annonce, jeudi à 12h45, et il est sorti vers 13h15 du centre d'entraînement du Real. À ce moment-là, il est sûr qu'il va être en équipe de France, parce qu'il y a rien qui dit qu'il ne doit pas y être. Il n'a pas demandé à ne pas y être, contrairement à la fois d'avant. Il est sûr d'y être, il n'y a pas de sujet, sauf qu'il apprend 30 minutes plus tard qu'il n'est pas en équipe de France », a expliqué le journaliste Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.

« Deschamps lui fait payer ce qui s'est passé le coup d'avant »

Selon lui, la non-convocation de Kylian Mbappé pour ce rassemblement de l’équipe de France est une sanction de Didier Deschamps : « Il n'y a qu'une seule raison à son absence, je maintiens à 1000% que c'est la bonne raison, Deschamps lui fait payer ce qui s'est passé le coup d'avant, non pas qu'il ne soit pas venu, parce que s'il était juste pas venu d'un commun accord et tout, ça passait tranquille, c'est juste que "je suis blessé, je viens pas machin", trois jours après, tu joues, donc ça a fait passer Deschamps pour un crétin parce que ça a fait qu'il a raconté un truc bidon, et derrière il ne pouvait pas laisser passer ça en terme d'autorité et même en terme humain. Là dessus, c'est plutôt une décision que je comprends. »