Il est sûr de lui : Mbappé est prêt à rejoindre un club très fermé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois absent du rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé suscite de grandes interrogations sur son avenir avec les Bleus. Le journaliste Romain Molina a d'ailleurs lâché une petite bombe en expliquant que l'attaquant du Real Madrid pourrait même décidé de prendre sa retraite internationale. Un choix assez incroyable à seulement 25 ans, même si d'autres stars de moins de 30 ans l'ont fait bien avant Mbappé. Petit tour d'horizon.

Kylian Mbappé et l'équipe de France, est-ce vraiment la fin ? L'ancienne star du PSG, déjà absente du rassemblement des Bleus le mois dernier, n'a pas été convoqué par Didier Deschamps en ce mois de novembre. Un malaise semble s'être installé entre les deux hommes, et le journaliste Romain Molina a même annoncé ces derniers jours dans une vidéo Youtube que Mbappé pourrait même opter pour une retraite internationale prématurée, à seulement 25 ans : « Le joueur et la personne qui le représente, sa maman, sont coupés du monde entier. Ils ont l’impression qu’il y a un complot contre eux, qu’on leur en veut, notamment la presse française qui serait responsable du désamour (…) Il y a aujourd'hui un ressentiment vis-à-vis du sélectionneur », a-t-il révélé.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Mbappé comme Varane, Nasri... et Cantona ?

Dans l'histoire récente de l'équipe de France, plusieurs grands noms avaient décidé de tirer leur révérence et de ne plus porter le maillot tricolore avant même d'avoir atteint la barre symbolique des 30 ans. Dernier exemple en date : Raphaël Varane, qui avait annoncé sa décision peu de temps après la Coupe du Monde 2022 au Qatar alors qu'il était âgé de 29 ans. Samir Nasri, qui a connu une histoire plus tumultueuse avec les Bleus, l'avait quant à lui officialisé après sa non-sélection pour le Mondial 2014, à seulement 27 ans. Et enfin, comment ne pas évoquer le cas Eric Cantona, qui honorait sans le savoir sa toute dernière sélection en janvier 1995 avant de se brouiller avec Aimé Jacquet à même pas 30 ans.

Scholes, Özil, Song... Les exemples étrangers

Mais l'équipe de France n'est pas la seule sélection touchée par ce scénario de retraite internationale prématurée. Le légendaire Paul Scholes, milieu de terrain emblématique de Manchester United, avait décidé de quitter la sélection anglaise après l'échec de l'Euro 2004, à seulement 29 ans. L'Allemand Mesut Özil, qui s'est dit victime de racisme et de discrimination dans son pays après la Coupe du Monde 2018, avait lui aussi tiré sa révérence internationale à 29 ans. Et enfin, à seulement 27 ans, Alexandre Song n'avait pas digéré son absence dans la liste du Cameroun pour la Coupe d'Afrique des nations en 2015 et avait lui aussi pris cette décision radicale.