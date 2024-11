Kylian Mbappé va mal, la révélation inquiétante de son entourage

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour Kylian Mbappé, la saison au Real Madrid commence sous de sombres auspices. Alors que sa nouvelle absence en équipe de France fait parler, l’attaquant est également cité dans une enquête pour viol et agression sexuelle en Suède qui ne le laisse pas indifférent comme le révèlent les personnes l’ayant récemment approché.

Cette nouvelle saison ne prend pas la tournure escomptée par Kylian Mbappé. Après sept années au PSG, l’attaquant français a débarqué durant l’été au Real Madrid avec l’espoir de marquer les esprits au sein du club de ses rêves, mais les débuts sont compliqués et les critiques de plus en plus insistantes. Chez les Bleus, c’est encore pire avec deux absences consécutives, le flou régnant toujours sur les raisons qui ont poussé Didier Deschamps à ne pas le retenir pour les deux derniers matches de l’équipe de France en cette année 2024.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Les galères s’enchaînent pour Mbappé

En octobre, Kylian Mbappé avait été annoncé forfait à cause d’une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche, ce qui ne l’avait toutefois pas empêché de participer aux deux matches du Real Madrid précédents le rassemblement des Bleus. Laissé au repos, Mbappé s’était alors rendu en Suède, le début d’une nouvelle affaire pour le capitaine de l’équipe de France, qui ferait l’objet d'une enquête de la police suédoise pour viol et agression sexuelle.

Mbappé est « atteint »

Et Kylian Mbappé ne resterait pas insensible aux dernières semaines traversées. Les personnes qui l’ont côtoyé récemment décrivent le joueur du Real Madrid comme « atteint » selon L’Équipe. Le bruit suscité par sa nouvelle absence en Bleu ne devrait rien arranger…