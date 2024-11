«Il y a un malaise», c’est confirmé pour Kylian Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grand absent de la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement de ce mois d’octobre, Kylian Mbappé enchaine donc sur une deuxième absence consécutive, et une nouvelle fois pour des raisons troublantes. D’ailleurs, le journaliste Bertrand Latour annone clairement un malaise avec l’ancienne star du PSG.

Et si la belle histoire d’amour entre Kylian Mbappé et l’équipe de France était en train de virer au drame national ? Déjà absent en octobre pour cause de blessure alors qu’il avait en réalité voyagé en Suède, l’attaquant du Real Madrid n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour ce rassemblement du mois d’octobre. Et certains évoquent un malaise en coulisses entre les deux hommes…

« Il n’est pas là »

Dimanche soir, dans le Canal Football Club, Bertrand Latour s’est lâché sur ce feuilleton Mbappé : « En septembre, il ne voulait pas venir, il était là mais il était pas là. En octobre, il était à Stockholm alors qu'il n'était pas blessé et en novembre, jusqu'au début de semaine, il ne voulait pas venir. Il s'est laissé convaincre. On lui a un peu retourné le cerveau pour qu'il vienne, et à la fin il n'est pas là. Pourquoi ? Je n'en sais rien », indique le journaliste.

« Il y a un malaise manifeste »

« La seule chose que je sais, c'est qu'il y a un malaise avec l'équipe de France pour le moment. Le malaise est manifeste, puisque même le sélectionneur ne répond pas à la question du brassard, en disant que ce n'est pas le moment d'en parler. Si Mbappé n'a plus le niveau sportif pour être en Bleu et/ou n'est plus le capitaine, c'est qu'il y a un problème », poursuit Latour, qui annonce donc un problème pour Mbappé en équipe de France. Voilà qui est clair.