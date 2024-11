Kylian Mbappé : Le malaise est confirmé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l’équipe de France s’apprête à affronter Israël et l’Italie, cela sera sans Kylian Mbappé. Didier Deschamps n’a effet pas souhaité appeler le joueur du Real Madrid. Une absence qui fait plus que jamais parler. Sur le plateau du Canal Football Club, Bertrand Latour n’a pas hésité à parler d’un malaise autour de Mbappé.

Ce rassemblement de novembre de l’équipe de France se fera une nouvelle fois sans Kylian Mbappé, lui qui avait déjà manqué à l’appel lors du précédent afin de se préserver physiquement. Pourtant apte à 100% cette fois, le joueur du Real Madrid n’a pas été appelé par Didier Deschamps. Forcément, on ne parle que de ça depuis l’annonce de la liste des Bleus. Quel est donc le problème avec Mbappé ?

« Jusqu'au début de semaine, il ne voulait pas venir »

Au CFC, Bertrand Latour a évoqué ce cas Kylian Mbappé. Dans un premier temps, il a expliqué : « En septembre, il ne voulait pas venir, il était là mais il était pas là. En octobre, il était à Stockholm alors qu'il n'était pas blessé et en novembre, jusqu'au début de semaine, il ne voulait pas venir. Il s'est laissé convaincre. On lui a un peu retourné le cerveau pour qu'il vienne, et à la fin il n'est pas là ».

« Il y a un malaise avec l'équipe de France »

Le journaliste ne s’est pas arrêté là, évoquant par la suite un malaise avec Kylian Mbappé en équipe de France : « La seule chose que je sais, c'est qu'il y a un malaise avec l'équipe de France pour le moment. Le malaise est manifeste, puisque même le sélectionneur ne répond pas à la question du brassard, en disant que ce n'est pas le moment d'en parler. Si Mbappé n'a plus le niveau sportif pour être en Bleu et/ou n'est plus le capitaine, c'est qu'il y a un problème ».