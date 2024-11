Affaire Mbappé : «Il n’est pas là», l’équipe de France monte au créneau !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas vraiment en état de grâce au Real Madrid depuis son arrivée, Kylian Mbappé était absent du dernier rassemblement des Bleus et en avait profité pour faire une petite virée en Suède, entraînant une polémique. C'est peut-être ce qui a convaincu Didier Deschamps de le laisser sur la touche cette fois-ci. De son côté, Ibrahima Konaté ne veut pas oublier son capitaine.

Pour ses deux derniers matches de la phase de poules de Ligue des nations, l'Equipe de France sera privée de son capitaine Kylian Mbappé. Loin d'être dans la meilleure forme de sa vie, cette non-convocation ressemble en plus à une punition de la part de Didier Deschamps. Les Bleus devront donc faire sans leur grande star et c'est forcément un petit coup dur pour ses coéquipiers.

Mbappé vraiment remplaçable ?

Grande star de l'Equipe de France depuis des années, Kylian Mbappé reste évidemment un atout majeur sur le terrain malgré ses difficultés récentes. « On sait les qualités qu'il a, on sait ce qu'il nous a apporté. Il ne faut pas être ingrat de ce qu'il a pu apporter à cette équipe de France. Il a fait énormément de choses, le monde entier en est conscient. Aujourd'hui il n’est pas là, le joueur qui le remplace à son poste doit faire le travail et être décisif pour nous permettre de gagner des matchs » débute Ibrahima Konaté dans le Canal Football Club.

« Le coach fait ses choix »

Soutenu par Ibrahima Konaté qui se rend bien compte de sa situation, Kylian Mbappé observera peut-être ses coéquipiers de loin cette fois-ci. « Le coach fait ses choix. Il décide d'appeler qui il veut, je n'ai pas mon mot à dire, mais le plus important pour moi, c'est de venir en sélection et de jouer avec nos forces » rappelle le défenseur central de Liverpool.