Mercato : Catastrophe au Real Madrid, un pote de Mbappé est réclamé !

Le Real Madrid ne se trouve pas dans une situation idyllique ces derniers temps au vu des joueurs présents à l’infirmerie du club. Eder Militao, Rodrygo Goes et Lucas Vazquez ont rejoint Aurélien Tchouaméni, Dan Carvajal ou encore Thibaut Courtois. La blessure de Vazquez inspire un ancien joueur du Real Madrid. Aux yeux de Guti, il est temps de rapatrier Sergio Ramos, proche de Kylian Mbappé depuis leur aventure commune au PSG.

La cascade de blessures empire du côté du Real Madrid. En octobre dernier, le champion d’Europe perdait son capitaine Dani Carvajal qui a subi une triple entorse au genou à la suite d’un contact lors de la victoire merengue en Liga face à Villarreal (2-0). Depuis, Carlo Ancelotti comptait sur Lucas Vazquez, un ailier droit de formation, pour assurer l’intérim au poste de latéral droit le temps que les dirigeants madrilènes trouvent une solution sur le marché des transferts pour pallier l’absence de Carvajal.

Carvajal blessé, Lucas Vazquez aussi, le Real Madrid démuni !

Mais catastrophe, Lucas Vazquez s’est également blessé samedi dernier pendant la large victoire du Real Madrid contre Osasuna (4-0). Pire, Eder Militao, défenseur central qui dispose de la polyvalence pour jouer arrière latéral, est lui aussi sorti sur blessure pendant cette rencontre qui va priver Carlo Ancelotti de Rodrygo Goes touché pendant le match. De quoi inciter le Real Madrid à s’activer en coulisses afin de trouver une solution.

Guti milite pour un retour de Sergio Ramos

Ex-milieu de terrain du Real Madrid, Guti est un consultant pour l’émission El Chiringuito. Selon lui, il faudrait se pencher sur le marché des agents libres et plus particulièrement sur la situation de Sergio Ramos, icône du Real Madrid où il a évolué entre 2005 et 2021, avant de nouer une belle amitié avec Kylian Mbappé au PSG l’espace de deux saisons.

« C’est un défenseur central qui peut jouer latéral droit. Qui connaît parfaitement la maison, qui connaît incroyablement bien la Liga et qui sait ce que c’est d’entrer dans ce vestiaire. On parle d’un joueur qui a joué à Séville la saison dernière pratiquement sans blessures. Qui a un an de moins que (Luka) Modric ».

En effet, avant que José Mourinho décide de repositionner Sergio Ramos au sein de la charnière centrale en 2011/2012, l’Espagnol a été formé et a évolué en tant que latéral droit pendant des années. Reste à savoir s’il retrouvera Kylian Mbappé au Real Madrid désormais.