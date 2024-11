Mbappé victime d’un «problème mental» ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Non convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement de l’équipe de France et en difficulté sportivement au Real Madrid, Kylian Mbappé vit peut-être la période la plus compliquée de sa carrière. Un problème qui serait avant tout mental selon un de ses proches, qui assure qu’il travaille sur ce point avec des spécialistes.

Si le Real Madrid s’est relancé le week-end dernier en s’imposant facilement face à Osasuna (4-0), Kylian Mbappé n’a une nouvelle fois pas réussi à être décisif. L’attaquant âgé de 25 ans a beaucoup tenté, mais semblait emprunté et même son replacement sur le côté gauche après la sortie de Vinicius Jr ne lui a pas permis ne se mettre plus en avant.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«Kylian a un problème mental depuis plusieurs mois»

« Appelez ça comme vous voulez, mais Kylian a un problème mental depuis plusieurs mois », a confié une personne qui le côtoie presque quotidiennement à L'Équipe. Après une séparation difficile avec le PSG, Kylian Mbappé doit faire face depuis plusieurs semaines à une affaire extrasportive après son escapade en Suède.

«Il faut du temps et un travail qu’il effectue avec des spécialistes»

Ajouté à tout cela un changement d'environnement et une arrivée au Real Madrid à digérer. Son problème serait donc avant tout mental et Kylian Mbappé a fait appel à des spécialistes pour se relever de cette situation difficile : « Cela ne se règle pas comme ça, il faut du temps et un travail qu’il effectue avec des spécialistes. »