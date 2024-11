«Pas content», Mbappé remonté contre Deschamps ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’elle sera opposée à Israël et à l’Italie, l’équipe de France va une nouvelle fois devoir se passer de son capitaine, Kylian Mbappé. Cette fois-ci, Didier Deschamps a assuré que son absence était sa décision, ce qu’aurait peu apprécié le principal intéressé. Selon Jérôme Rothen, l’attaquant du Real Madrid était surpris et mécontent de sa non-sélection.

Comme en octobre, les joueurs de l’équipe de France sont arrivés lundi à Clairefontaine sans leur capitaine. Jeudi dernier, au moment de dévoiler sa liste, Didier Deschamps a expliqué qu’il avait décidé de ne pas convoquer Kylian Mbappé, malgré la volonté de ce dernier de venir. « C’est mieux comme ça », a estimé le sélectionneur des Bleus. Ce que certains, à l’image de Bixente Lizarazu, voient comme une sanction en lien avec le précédent rassemblement.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Une absence qui va laisser des traces ?

« Si Deschamps a repris le pouvoir en ne reprenant pas Mbappé ? Oui, aujourd'hui, mais attention », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC. « Je te dis aujourd'hui, parce qu'il y a un rassemblement qui va passer, y'a deux matchs qui vont arriver, après il y a les fêtes, le début d'année et les retrouvailles au mois de mars. J'aurai peut-être un autre discours au mois de mars, parce qu'il va falloir se coltiner tout ce que cette décision-là va laisser comme trace. »

« Des sons de cloche un petit peu du clan Mbappé, disant qu'il n'était pas content, qu'il était surpris »

Selon Jérôme Rothen, l’entourage de Kylian Mbappé laisse entendre que le capitaine de l’équipe de France n’a pas vraiment apprécié d’être laissé de côté par Didier Deschamps : « La preuve, c'est qu'on commence à avoir des sons de cloche un petit peu du clan Mbappé, disant qu'il n'était pas content, qu'il était surpris, et que maintenant il est même limite focus plus sur le Real Madrid et moins sur l'équipe de France, donc ça veut dire qu'il peut y avoir une réflexion parce que là tu l'as vraiment piqué dans son ego, qui est surdimensionné. On le sait et je ne lui en veux pas par rapport à ça. Mais je ne cautionne pas du tout une réaction pareille. Au mois de mars il sera en meilleure forme, parce que je vois pas comment ça peut être pire. »