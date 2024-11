Zaïre-Emery fait des jaloux en équipe de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais, à Clairefontaine, la montée des marches du château est devenu un véritable défilé de mode pour les joueurs de l’équipe de France. Chacun débarque avec des pièces de marques luxueuses. Warren Zaïre-Emery peut lui se vanter de bénéficier d’un partenariat avec Louis Vuitton. De quoi faire quelques jaloux chez les Bleus ?

Ce lundi, les joueurs appelés par Didier Deschamps pour affronter Israël et l’Italie ont rejoint Clairefontaine. Une fois n’est pas coutume, les regards étaient braqués vers la montée des marches du château. Dans la foulée de Jules Koundé, de plus en plus de joueurs de l’équipe de France ont transformé ce moment en défilé de mode, s’affichant avec des pièces de marques prestigieuses et de hautes coutures.

Zaïre-Emery en Louis Vuitton

Crack du PSG, Warren Zaïre-Emery débarque lui en Louis Vuitton, tout simplement. Comme l’explique Le Parisien, à l’instar de Kylian Mbappé avec d’autres marques, le Parisien est en partenariat avec la marque possédée par LVMH. Zaïre-Emery est d’ailleurs le seul à bénéficier d’un tel accord avec Louis Vuitton, ce quoi doit certainement éveiller les jaloux de certains dans le vestiaire de l’équipe de France, où cette marque est très appréciée par beaucoup.

La tenue à 8000€ de Thuram

Le Parisien rappelle notamment qu’en octobre dernier, Marcus Thuram s’était présenté avec une tenue de chez Louis Vuitton en débarquant à Clairefontaine. Celle-ci était alors estimée à 8000€. Mais ne bénéficiant du partenariat dont peut jouir Warren Zaïre-Emery avec cette marque luxueuse, c’est l’attaquant de l’Inter Milan qui avait sorti le chéquier pour se l’offrir.