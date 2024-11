PSG : Zaïre-Emery dénonce un gros problème !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG a subi une nouvelle désillusion en Ligue des Champions en concédant une défaite frustrante face à l’Altético de Madrid. Si Paris domine régulièrement ses adversaires en Europe, les résultats ne suivent pas pour autant. Une véritable anomalie selon le seul parisien buteur ce soir, Warren Zaïre-Emery.

Le PSG n’y arrive toujours pas. Deux semaines après avoir concédé un match nul très frustrant face au PSV Eindhoven (1-1), les hommes de Luis Enrique étaient de retour aux affaires en Ligue des Champions. A l’occasion de la quatrième journée de C1, les Parisiens accueillaient l’Atlético de Madrid au Parc des Princes, et espéraient ainsi se relancer au classement européen.

Manque de réalisme pour le PSG

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu. Malgré un très bon début de match, symbolisé par l’ouverture du score de Warren Zaïre-Emery dès la 14ème minute, le PSG est retombé dans ses travers. Comme face au PSV ou à Gérone, les Rouge et Bleu ont totalement dominé la rencontre, en termes de possession ou encore d’occasions franches. Mais à l’instar de son début de saison en Ligue des Champions, le PSG n’a pas réussi à concrétiser sa domination… Avec neuf tirs cadrés, Paris aurait dû inscrire plus de buts, et a été puni en toute fin de match par Angel Correa (1-2).

« On se crée énormément d'occasions, mais on n'arrive pas à concrétiser »

Une nouvelle défaite anormale pour le PSG, qui n’a pris que quatre points en autant de matchs en Ligue des Champions. Présent en zone mixte au coup de sifflet final, Warren Zaïre-Emery ne comprend pas quel est le problème avec le manque de réussite des siens. « C'est souvent la même chose à chaque match. On se crée énormément d'occasions, mais on n'arrive pas à concrétiser. C'est frustrant. Comment l'expliquer ? Je ne sais pas. On doit tout faire pour renverser la situation », a affirmé le crack de 18 ans.